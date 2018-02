Ontruiming sporthal Brummen na brand-gerucht

Streep door feestelijke uitreiking van Ida Gerhardt Poëzieprijs

16 februari In verband met het overlijden van dichter Menno Wigman gaat de feestelijke prijsuitreiking van de Ida Gerhardt Poëzieprijs op zaterdag 17 maart niet door. Wigman was een van de genomineerden voor de prijs. Hij overleed op 1 februari in Amsterdam.