Op deze drie locaties in Brummen moet de komende jaren flink gebouwd worden

Oprichter Vincent Peppelen­bosch draagt trots stokje over bij Dat Bolwerck: ‘Onze missie is volbracht, hedendaag­se kunst heeft een podium in Zutphen’

Dat Bolwerck is niet meer weg te denken uit het culturele leven van Zutphen. Sinds de oprichting in 2015 is het onder leiding van Vincent Peppelenbosch en Gerrie van Zetten uitgegroeid tot een belangrijk podium voor hedendaagse kunst, eigentijdse muziek en filosofie. Dankzij een stevig fundament en een breed draagvlak in de stad kon oprichter en artistiek leider Peppelenbosch onlangs met een gerust hart met pensioen. ,,Maar loslaten was nog niet zo makkelijk. Dat Bolwerck zit in mijn vezels.”