Op deze vier plekken in gemeente Brummen moeten zonneparken komen: ‘Geschiktst voor ons’

Eerbeekse kinderkle­ding­win­kel voor minima gered dankzij barmharti­ge Brummenaar: ‘Juist nu nodig’

Eerbeekse minima hoeven niet uit te wijken naar een andere plek om goedkoop aan hun kleding te komen. Stichting Kinderkledingbeurs is definitief gered nu een inwoner van Brummen een ruimte heeft aangeboden op het Oranje Nassauplein, waar de stichting een winkel mag bestieren. ,,Juist in deze tijd, waarin mensen steeds minder geld hebben, is dit belangrijk.”

2 november