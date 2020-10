Opa uit Brummen moet jaar de cel in voor ontucht met zijn 7-jarige kleindochter

Kunstten­toon­stel­ling in Eerbeek ter ere van schilder Jan Mankes: ‘Niet dat er een echte hangt, die verzeke­ring kunnen wij niet betalen’

14 september Bij lang niet iedereen gaat een belletje rinkelen bij de naam Jan Mankes. De schilder die al op 30-jarige leeftijd overleed in Eerbeek staat bekend om zijn realistische werken. Om zijn overlijden - dit jaar een eeuw geleden - te herdenken, werd er een kunstwedstrijd uitgeschreven. De beste inzendingen hangen sinds dit weekend in De Kruiskerk in Eerbeek. ,,Ik zag laatst een vrij groot schilderij van Mankes dat voor veel geld is verkocht.”