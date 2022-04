Openzwaaiende vrachtwagendeur veroorzaakt ongeluk in Brummen

Brummense verkie­zings­win­naar Lokaal Belang om tafel met GroenLinks, PvdA en D66: VVD buitenspel

In Brummen zijn stappen gemaakt in de coalitievorming. Verkenner Hans Gerritsen heeft een advies uitgebracht over een mogelijke coalitie die bestaat uit Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66. De VVD, na Lokaal Belang de grootste partij, wordt buitenspel gezet omdat de partij een ‘risicofactor’ is. ,,Dit is een raadsel voor mij.’’

