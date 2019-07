Opgestapte wethouder Margriet Wartena ziet vooral nieuwe kansen

Concordia Brummen gaat vanwege kermis pas in najaar open

4 juli Horecagelegenheid Concordia in Brummen gaat later open dan de nieuwe uitbater Gerben Wechgelaer voor ogen had. Wechgelaer geeft de prioriteit aan het organiseren van een kermis in en bij Concordia (eind augustus) en stelt de voor deze zomer geplande verbouwing uit. Concordia opent op zijn vroegst in oktober de deuren.