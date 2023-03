Padelbanen in Eerbeek op komst: alleen geluid is nog discussiepuntje

Leden van Apeldoorn­se tennisvere­ni­ging van het jaar gaan nooit meer weg: ‘Het is hier reuze gezellig’

De zon schijnt letterlijk en figuurlijk bij Tennisclub Sprenkelaar in Apeldoorn. De vereniging is door de nationale tennisbond (KNLTB) verkozen tot Vereniging van het jaar 2022. Een mooie bijkomstigheid die titel, stelt tennisleraar Leon Metsemakers nuchter vast, een dergelijk label is voor hem niet nodig. ,,Ik kom hier van jongs af aan. Het voelt sowieso als thuis.”