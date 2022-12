Papierfabriek vreest klachten na bouw appartementencomplex in hartje Eerbeek

Brummen wil minimabe­leid voor inwoners verruimen: ‘Steeds moeilijker voor inwoners rond te komen’

Brummenaren die net iets meer dan het minimuminkomen verdienen en door de extreem gestegen energieprijzen in de financiële problemen komen, kunnen binnenkort wellicht toch in aanmerking komen voor verschillende regelingen van de gemeente. De gemeente wil de inkomensgrens daarvoor verhogen tot 130 procent van het minimuminkomen. ,,Meedoen in de samenleving komt onder druk te staan.”

