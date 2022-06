Para Eterno zorgt voor muzikaal sausje op zomerse vrijdagavonden in Brummen

Meer Brummena­ren komen in beweging, maar: ‘Er is op dat gebied nog werk aan de winkel’

De gemeente Brummen is iets sportiever geworden ten opzichte van vijf jaar geleden. 65 procent van de inwoners zegt wekelijks 2,5 uur te bewegen en ook nog eens twee keer krachttraining te doen. In 2017 ging het nog om 61 procent. Tijd om tevreden achterover te leunen? Jacco Peelen is streng, want er is nog genoeg te doen.

