Parkeerplaats Jumbo Eerbeek gaat versneld op de schop

Het parkeerterrein van de Jumbo aan de Loenenseweg in Eerbeek kan waarschijnlijk versneld worden heringericht. Feitelijk kan een vergunning daarvoor nog niet gegeven worden, omdat het bestemmingsplan voor Eerbeek nog in voorbereiding is. Het college wil nu de zogeheten aanhoudingsverplichting verbreken, zodat herinrichten wel alvast kan. De raad moet dat voornemen goedkeuren.

Herinrichting

In september 2015 reageerde het gemeentebestuur al positief op het ingediende principe-verzoek voor de herinrichting van het parkeerterrein. Sinds de sloop van Café Spoorzicht vorig jaar maakt het terrein een slordige indruk en is het deels met hekken afgezet. Inmiddels is er een ontwerp voor de herinrichting. Dat laat zien dat de in- en uitritten van het parkeerterrein aan de zijde van de Kloosterstraat komen te liggen en zoveel mogelijk gescheiden zullen zijn. Zo ontstaat grotendeels één route over het parkeerterrein, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.