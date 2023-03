Planning voor N348 aangepast: werkzaamheden tussen Brummen en Dieren opgedeeld in twee fases

Na het zuur komt het zoet voor bewoners Mandala in Apeldoorn: ‘Met de nieuwe ontmoe­tings­plek zijn we beter af’

Na het zuur komt het zoet. Dat is onmiskenbaar het gevoel van Pleun de Heer (77) als hij rondkijkt in de nieuwe ontmoetingsruimte van appartementencomplex Mandala in Apeldoorn. ,,Deze ontmoetingsplek is veel mooier dan de vorige.”