Plaquette zonder omstreden oorlogsnamen Brummen mogelijk deze week klaar

Woningen ontruimd na schuurbrand aan de Elshorst­straat in Zutphen

15:18 Bij een schuurbrand aan de Elshorststraat in Zutphen zijn twee aangrenzende woningen ontruimd. Dat gebeurde uit voorzorg vanwege rookontwikkeling in beide huizen. De brand is geblust, maar het terrein is voorlopig afgezet.