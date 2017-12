Politica Gerda Jolink leert relativeren op vulkaantoppen

Quote Er stond een harde wind, we werden letterlijk gezandstraald. Het risico was te groot, we moesten die beklimming staken. Gerda Jolink ,,Een unieke trip'', noemt Gerda Jolink haar reis naar Ecuador. De ervaren bergbeklimster uit Oeken bereikte de top van vijf 'vuurspuwers'. Ook in Ecuador leerde de 63-jarige VVD-politica - fractievoorzitter Brummen-Eerbeek - weer relativeren. ,,Als je ziet hoe tevreden mensen kunnen zijn in primitieve omstandigheden, besef je hoe goed en luxe je het hebt in je eigen land.''

Jolink was altijd al gefascineerd door bergen en hun beklimmers en begon in het jaar 2000 aan een reeks indrukwekkende klimreizen. Europa, Azië, Zuid-Amerika, Afrika; ze beklom bergen in alle uithoeken van de wereld. Eén per trip. De reis naar Ecuador was anders: vijf reuzen bestijgen in korte tijd. ,,Een pittige, vermoeiende klus. Weinig rust gehad. Veel reizen en zware klimtochten. Maar het was het waard.''

Comfortabel

In het gezelschap van twee Amsterdammers, een Brabander, een Limburgse en een Belg begon Jolink aan de uitdaging. De omstandigheden waren vaak comfortabeler dan tijdens eerdere reizen. ,,We verbleven hoofdzakelijk in hotels. Ik kon me regelmatig douchen. Vóór deze trip stond telkens één berg centraal voor mij. Dat betekende een kamp opzetten, geleidelijk omhoog en een tijdlang niet douchen.''

De fysieke inspanning was voor Jolink in Ecuador echter wel een stuk groter. ,,Ik kan wel tegen een stootje. Ben fit, jog regelmatig en maak vaak lange wandelingen. Maar toen ik terugkwam in Nederland, zat ik er behoorlijk doorheen. Vijf pittige beklimmingen in korte tijd, dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten. De laagste vulkaan die we beklommen, is de Fuya Fuya: toch 4250 meter hoogte.''

Hoogste vulkaan

Jolink en de rest van de groep hadden graag Ecuadors hoogste vulkaan beklommen, maar dat lukte niet. De tocht op de 6310 meter hoge Chimborazo moest na elf uur worden gestaakt. ,,Er stond een harde wind, we werden letterlijk gezandstraald. Het risico was te groot, we moesten die beklimming staken. Het meest genoot Jolink op de Cayambe. ,,Ik houd van besneeuwde bergen en op de top van die vulkaan ligt eeuwige sneeuw. Prachtig.''