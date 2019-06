Raad van State betwijfelt of uitbreiding papierfabrieken Eerbeek uitvoerbaar is

Video Jelle gaat viraal met hilarische video nadat zijn auto bij Brummen in brand vliegt: ‘Soms heb je van die dagen...Gvd’

25 mei ‘Ja kinders, soms heb je van die dagen dat je denkt wat moet ik hier weer mee. Godverredomme!’ Door deze uitspraak is Jelle de Wit in één keer een bekende Nederlander. De inwoner van Dieren maakte een week geleden een korte video nadat zijn Fiat vlakbij de Cortenoeversebrug in Brummen in brand was gevlogen.