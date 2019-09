Raad van State: streep door plan extra grondwater voor papierfabrieken in Eerbeek

Klopjacht op inbreker in Empe eindigt in maisveld: ‘Zoiets maak je niet elke dag mee’

19:44 De politie zette een helikopter en speurhonden in: er was woensdag in Empe een heuse klopjacht voor nodig om de verdachten van een inbraakpoging bij het schoonmaakbedrijf van Remco van Kooten te kunnen arresteren. ‘Het was best mooi om te zien, zoiets maak je niet elke dag mee’.