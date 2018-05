Ravage en gewonden bij ongeval in Eerbeek

Advocaat mist vlucht, verdachte moet langer wachten

14 mei Dat de getuige schitterde door afwezigheid, was maandagochtend voor de rechtbank in Zutphen geen probleem. Wel dat de raadsman van de 69-jarige H.K. uit Duiven zijn vlucht had gemist en een vervanger stuurde. Daarom kan K. zich pas van de zomer verantwoorden voor een grote wietplantage in Brummen.