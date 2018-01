Regio Zutphen en Lochem in 2018: stembussen en stadsprojecten

Wat biedt het nog prille jaar 2018 in de regio's Zutphen en Lochem? Welke gebeurtenissen springen in het oog? Eén ding is zeker: het eerste kwartaal wordt gedomineerd door de gemeenteraadsverkiezingen. Voorts wordt er her en der nogal wat gebouwd, aangelegd, geopend en heringericht.

Inwoners van de gemeenten Zutphen, Lochem, Berkelland, Brummen en Bronckhorst kunnen op 21 maart naar de stembus. Zij zullen de komende maanden regelmatig lokale politici tegen het lijf lopen, die hen al campagnevoerend proberen te overtuigen van hun visie.

IJsselkade

Diverse gemeenten hopen dit jaar stappen te zetten in stads- en regioprojecten. In Zutphen staan de herinrichting van de IJsselkade en de realisering van de Noorderhaven centraal. De herinrichting van de kade - die rond de feestdagen voor korte tijd werd stilgelegd - wordt deze maand hervat. De IJsselkade gaat in juni weer geheel open. De herinrichting is dan nog niet af, want het gehele buitendijkse deel vanaf het waterwerk onder de brug richting Noorderhaven wordt daarna pas aangepakt.

Noorderhaven

Die Noorderhaven levert nogal wat hoofdbrekens op. Wethouder Oege Bosch beloofde medio november in deze krant dat de haven op 1 maart aanstaande definitief in gebruik wordt genomen. De laatste voorzieningen worden momenteel aangelegd. Gesteggel over de loopbrug tussen gemeente en het Amstelveense bedrijf Marimat dat de Noorderhaven inrichtte, heeft het project meer dan een jaar vertraagd. Met de aanleg van de Noorderhaven is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid.

Snel internet

In het buitengebied van Lochem lijken bijna drieduizend adressen eindelijk uitzicht te krijgen op snel internet. Aanbieder CIF verzekert dat daar na de zomer bij voldoende deelname - minimaal de helft van alle adressen - de aanleg van glasvezel van start gaat. De klus moet medio 2019 zijn afgerond.

Initiatiefneemster/eigenaar Pien Pon denkt haar museum Staal in Almen in juni - eindelijk - te kunnen openen. Het interieur van het aan dichter/landbouwkundige A.C.W. Staring, het dorp Almen en de Achterhoek gewijde museum werd begin december na een brandstichting zó zwaar aangetast door roetschade, dat het openingsfeest destijds moest worden uitgesteld.

Tweede sluis

De bouw van een tweede sluis bij Eefde ligt wel op schema. Sterker: de werkzaamheden verlopen sneller dan verwacht. Dit jaar wordt gestart met de werkzaamheden aan de sluis, waarvoor 83 miljoen euro is uitgetrokken. De sluis moet eind 2019 gereed zijn. Dat is iets eerder dan verwacht; Eerder werd 2020 genoemd als jaar waarin schepen de nieuwe sluis kunnen gebruiken.

Nieuwe woningen