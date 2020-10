Roel uit Tonden druk met verbouwing vanwege dakbrand, maar zet per ongeluk bijna zelf woning in lichterlaaie

VIDEO Collega's bij Sportkom­pas Brummen houden benefiet­dag voor Jacco's zieke dochter Eva: ‘Dit is zó hartverwar­mend’

18 augustus Het Brummense zwembad Rhienderoord staat op zondag 30 augustus volledig in het teken van Eva Peelen. De 18-jarige dochter van zweminstructeur Jacco Peelen uit Ede is ernstig ziek. Jacco's collega's van Stichting Sportkompas houden in het zwembad een benefietdag voor een levensreddende operatie voor Eva, die op 14 september in Barcelona wordt uitgevoerd.