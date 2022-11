Schrijver en columnist Gerbrand Bakker geeft lezing in Bibliotheek Eerbeek

Is oud Eerbeeks bos dat neermoet voor papierindu­strie toch niet beschermd? ‘Moet duidelijk­heid komen’

Bijna 5 hectare aan bomen moet gekapt worden in de Eerbeekse Markvoortbossen. Een groot gebouw van 13 meter moet ervoor in de plaats komen. Een probleem: het bos is decennia oud en daarom beschermd onder de noemer ‘oude bosgroeiplaats’. Tenminste, daarover steggelen het bestuur van Gelderland en GroenLinks in Provinciale Staten.

26 oktober