Sloopkogel door tientallen huizen in Eerbeek: ‘We doen dit niet zomaar’

Grondwater rondom oude stort­plaats Eerbeek vervuild met zware metalen: provincie eist extra controles

Er is méér mis rondom de oude stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek, die in het verleden is gebruikt voor het storten van afval door de lokale papierindustrie. In het grondwater zijn verhoogde concentraties van zware metalen en aluminium aangetroffen. Zorgelijk, vindt de provincie Gelderland. Die dreigt daarom met dwangsommen.

28 februari