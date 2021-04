Snuffelen op kleedjesmarkt verspreid door heel Eerbeek: ‘Zo zien we nog eens wat van het dorp’

Brummen scheldt deel van huur sportclubs kwijt: waardering maar ook onbegrip bij sportvere­ni­gin­gen

21 april Sportverenigingen in Brummen hoeven een deel van de huur van het vierde kwartaal niet te betalen. De gemeente komt de verenigingen tegemoet met een kwijtschelding. Daar is waardering voor, maar bij buitensporten ook onbegrip. Waarom wordt er deze keer maar 45 procent kwijtgescholden, terwijl dat vorig jaar nog 100 procent was?