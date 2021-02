Splinternieuwe skatebaan in Brummen gelijk druk bezocht: ‘Je glijdt hier goed over de rails’

Merijn van As (22) is het jongste raadslid van Brummen en hoopt op meer jeugdige collega’s: ‘Wij hebben de toekomst’

9 januari Is de gemeentepolitiek saai? Merijn van As vindt van niet. Met zijn 22 jaar is hij het jongste raadslid van Brummen. Eigenlijk had hij geen politieke ambitie, maar hij zag een vergrijsde gemeente. Dat moest veranderen. ,,Uiteindelijk hebben jongeren de toekomst. Dan zou het raar zijn om niet mee te mogen beslissen.’’