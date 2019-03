Sporters in De Bhoele kunnen voorlopig blijven genieten van een lange 'derde helft’

Brummens familiebe­drijf Verrij Wonen laat verstand spreken en stopt na 147 jaar

28 maart Verrij Wonen in Brummen stopt ermee na 147 jaar. Het familiebedrijf zag zijn positie verzwakken in een moeilijke markt en vroeg zich af of het in de toekomst nog wel mee kan komen als winkelier. Toen Ten Brinke Vastgoedontwikkeling uit Arnhem zich enige tijd geleden meldde als potentiële koper van het Verrij-pand aan de Vulcanusweg, zag het Brummense woninginrichtingsbedrijf dat als een manier om waardig te stoppen. Directeur Jeroen Jonkman: ,,Het gevoel was dubbel: persoonlijk gezien is dit een teleurstelling. Maar zakelijk gezien pakken we met de verkoop van ons pand een kans om met opgeheven hoofd een tijdperk af te sluiten.’’