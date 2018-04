Beide clubs houden nog voorlichtingsbijeenkomsten over het besluit. ,,Er zullen ongetwijfeld leden of vrijwilligers zijn die niets voelen voor een volledig rookvrije accommodatie'', zegt Spc. Brummen-voorzitter Bert Garssen. ,,Maar een sportaccommodatie moet zo gezond mogelijk zijn, vooral voor kinderen. In een sportomgeving past roken niet. Er zal weerstand zijn tegen ons besluit, maar roken wordt wat ons betreft op onze sportcomplexen voor honderd procent uitgebannen.''

Duidelijk

In januari besloten de vijf Zutphense voetbalclubs om hun accommodatie rookvrij te maken. Of rookarm: het verschilt per club of er een plek overblijft waar roken wordt gedoogd. Garssen: ,,Oeken en wij zijn heel duidelijk: als je eenmaal op een van onze sportparken bent, is roken verboden.''