Aanvankelijk zou er een fiets- en loopbrug over de N348 komen, maar die bleek met een prijskaartje van ruim 3 miljoen euro veel te duur. Om prettig over een brug te kunnen fietsen, zijn lange aanbruggen nodig. Er moet dan immers een bepaalde hoogte worden overwonnen met een acceptabel stijgingspercentage. De aanleg van de aanbruggen maakte de kosten veel te hoog. De gemeente Brummen heeft 500.000 euro gereserveerd voor een nieuwe brug. De rest van het benodigde geld moet worden gevonden bij investeerders.

Schetsen

Verguld

De werkgroep overhandigde haar rapport vandaag aan wethouder Luuk Tuiten. Die was verguld met het eindresultaat van de arbeid van de werkgroep, die begin 2017 aan haar klus begon. Het is nog onduidelijk wanneer de loopbrug over de N348 gereed is. De behandeling van en besluitvorming over het 'brugvraagstuk' komen pas ná de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op de raadsagenda.