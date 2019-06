Starters, minimalisten én mantelzorgers: zij kozen voor wonen in een tiny house

CDA Brummen teleurge­steld na stranden ESCo-plan

22 juni Het college van burgemeester en wethouders van Brummen kan een streep zetten door het plan om de verduurzaming van tien gemeentelijke panden uit te besteden aan een Energy Service Company (ESCo). Een meerderheid van de gemeenteraad - waaronder coalitiepartij VVD - stemde donderdagavond tegen het ESCo-plan. Coalitiepartner CDA is teleurgesteld. Fractievoorzitter Erwin te Bokkel: ,,Brummen had een voortrekkersrol kunnen vervullen in verduurzaming en CO2-reductie. Die kans is nu verkeken.’’