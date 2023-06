Sterftecijfer in Brummen boven landelijk gemiddelde

Foutje met vullen op goed moment hersteld: tankstati­on in Vorden werkt weer naar behoren

Een foutje met de nodige gevolgen. De vrachtwagenchauffeur die de tanks van het Shell-tankstation in Vorden kwam vullen, deed eerder deze week per ongeluk diesel in de ondergrondse benzineopslag. Hierdoor kon er tijdelijk geen benzine getankt worden aan de Rondweg. Inmiddels is die situatie weer hersteld.