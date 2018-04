'Steve Jobsscholen kregen voorkeursbehandeling'

Maurice de Hond wist vanaf 2012 tientallen scholen enthousiast te maken voor zijn concept iPadonderwijs, een radicale vernieuwing. In deze regio werken onder meer De Hagewinde in Wilp en OBS De Sprankel in Eerbeek met het Steve Jobsconcept. Leerlingen krijgen individueel onderwijs via een iPad, leerkrachten heten voortaan coaches, boeken en het klassikale onderwijs gaan de deur uit. Maar veel scholen zijn weer afgehaakt, onder meer vanwege de kosten. Dat betreft onder meer de Beatrixschool in Steenwijk. In de uitzending laat de school weten dat software nog niet of nauwelijks was ontwikkeld.

Inspectie

,,Eigenlijk was het wel een voorkeursbehandeling'', aldus oud-docente Irene Felix, die met Maurice de Hond gesprekken voerde op het ministerie. ,,Er zijn afspraken gemaakt in de zin dat de inspectie naar veel meer zou kijken dan naar alleen de Cito-toetsen, veel meer ook de groei die kinderen doormaken in hoe zelfstandig ze zijn geworden, hoe lekker ze in hun vel zitten.''

Commercieel

Volgens Irene Felix had de overheid strenger naar het concept van De Hond moeten kijken: ,,Het zou naar mijn idee wel geholpen hebben als het ministerie wat meer geparticipeerd had in het geheel. Dan was het nooit een commercieel bedrijf geworden.'' Het ministerie ontkent tegenover Zembla dat er sprake is van een voorkeurspositie.

Dwingend