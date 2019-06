Storm rukt meer dan vijftig grote bomen uit de Brummense grond

Raad van State betwijfelt of uitbrei­ding papierfa­brie­ken Eerbeek uitvoer­baar is

10:51 De Raad van State vraagt zich af of het bestemmingsplan Eerbeek dat de gemeente Brummen in maart vorig jaar maakte wel uitvoerbaar is. Dinsdag hield de Raad van State in Den Haag een hoorzitting over het plan. Er zijn 26 beroepschriften tegen ingediend waar twee zittingsdagen, dinsdag en woensdag, voor nodig zijn.