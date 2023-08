Was zoon Wesley in Nederland geboren, dan had varkens­boer Jozef (60) Canada nooit gezien

In deze zomerreeks bezoekt Ronald Kamps geëmigreerde streekgenoten. Vandaag gaat hij op bezoek bij Jozef Schotman (60) in Canada. Het telefoongesprek gaat over fokzeugen, over biggen en silo’s vol met mais. Maar ook het toeval komt langs, het syndroom van Down en hoe je ‘goed ûtkiek’n’ in het Engels zegt.