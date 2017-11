Streep door energieproef met zonnefolie op vuilstort Eerbeek

De proef met het afdekken met zonnefolie van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek is ruim een half jaar eerder beëindigd dan gepland. De resultaten van de proef laten zien dat de zonnefolie op dit moment ongeschikt is als bron voor duurzame energie.

De proef zou doorlopen tot in de zomer van 2018. ,,Uit de proef is gebleken dat er wel zonnepanelen kunnen worden geplaatst en daarom kan de ontwikkeling van een zonnepark doorgaan'', zegt projectleider Els Holsappel namens BrummenEnergie.

BrummenEnergie en Solar Green Point - met Guus Köster als projectleider - begonnen in juni 2016 aan de proef met de zonnefolie. Daaruit blijkt dat de folie op dit moment nog niet geschikt is als bron voor de grootschalige opwekking van energie. De folie degenereert te snel en is nog onvoldoende ontwikkeld.

Teleurstellend

,,Het had geen zin om verder te gaan met de folieproef'', zegt Holsappel. ,,De werking daarvan blijft te ver achter bij de verwachtingen. Dat is teleurstellend, omdat zonnefolie een mooie potentie heeft voor allerlei toepassingen. Voor het ontwikkelen van een zonnepark op de voormalige stortplaats heeft het echter geen consequenties en ook heeft het geen financiële gevolgen.'' Het folieproject werd voor het grootste deel gefinancierd door de provincie Gelderland, in samenwerking met Stort Doonweg, Grondbank Nederland, gemeente Brummen en HyET Solar.

Doorgaan

De ontwikkeling van de plannen voor Zonnepark Eerbeek gaat volgens BrummenEnergie en Solar Green Point gewoon door. Tijdens de proef lagen er tevens zonnepanelen op de voormalige vuilstort. De stabilisatielaag van de stort is voldoende 'rustig' is om door te gaan met energieopwekking middels panelen. De aanleg van die laag was nodig, omdat er voortdurend beweging zit in de grond van een voormalige stortplaats. De panelen blijven goed op hun plaats liggen.