Taakstraf dreigt voor Eerbeekse wietkweker met kilo hennep in busje

Tegen een 49-jarige man uit Eerbeek is dinsdag een taakstraf van 100 uur geëist. De man werd in januari vorig jaar met ruim een kilo henneptoppen in zijn busje van de A1 bij Voorthuizen geplukt.

Bobby W. was op 17 januari vorig jaar op weg naar Amsterdam toen hij door de politie van de snelweg werd gehaald, gaf hij in zijn verhoor aan. Hij wilde ‘een slechte oogst’ van zijn eigen wietkwekerij in Eerbeek in de hoofdstad verkopen. De politie was zo slim om ook meteen de woning van W. te doorzoeken. In de kelder werden spullen aangetroffen die wijzen op een hennepkwekerij. Zo stonden er onder meer droogrekken. Agenten troffen in de keukenla nog eens 30 gram geoogste wiet.

De agenten hebben volgens het Openbaar Ministerie echter verzuimd een officier van justitie in te schakelen. Want hadden ze wel toestemming om ook de keuken te doorzoeken toen ze ook daar wiet roken? ,,Waarom is er niet even met een officier van justitie gebeld met de vraag of ze ook verder mochten kijken?’' vroeg de officier zich dinsdag in de rechtszaal hardop af.

Schulden

W. is geen onbekende bij politie en justitie. Door deze zaak ontdekte het OM dat nog een strafzaak uit 2017 openstaat. Die zitting wordt nu zo snel mogelijk ingepland. Ook moet de man nog een keer bij de rechtbank in Utrecht verschijnen ook voor een overtreding van de Opiumwet. Die zitting is in 2018 aangehouden omdat hij niet verscheen. Dinsdag was hij evenmin in de rechtszaal te vinden. Wel heeft hij eerder aangegeven waarom hij in de wietteelt zat: hij heeft een schuldenlast die inmiddels tot 140.000 euro is opgelopen.