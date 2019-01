Talloze suggesties en ideeën voor een aantrekkelijker dorpscentrum Vorden

Buiten­plaats Reuvers­weerd bij Zutphen wordt stiltecen­trum

14 januari Eigenaar Fred Janssen en projectcoördinator Jos van de Zande staan aan het begin van de verwezenlijking van een droom. Eind 2022 moet buitenplaats Reuversweerd - gelegen in de uiterwaarden tussen Brummen en Zutphen - zijn omgetoverd in een stiltecentrum. Janssen kocht Reuversweerd in de zomer van 2017 van Hans van Sytzama en wil alles in de oorspronkelijke staat herstellen. Een stevige klus: vooral het hoofdgebouw moet flink onder handen worden genomen. Het heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leeggestaan en liep in die oorlog zware averij op.