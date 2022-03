Tanken voor minder dan de helft? Dan moet je vandaag in de rij in Ommen of Eerbeek

Terwijl de adviesprijs voor een litertje Euro95 vandaag door de 2,50 euro dendert, viert TinQ feest. En daarom kun je vandaag bij de tankstations van TinQ in Ommen en Eerbeek tanken voor 1,171. Een verschil van 1,33. Reken maar uit wat je wachttijd in de rij je oplevert (maar verwacht niet dat je vooraan staat).

Bij een volle tank van 45 liter levert je dat een kleine zestig euro op. Snel verdiend, zou je zeggen. Maar er zijn meer mensen die een wachtrij er voor over hebben. In Kampen leverde dat maandag een klein verkeersinfarct op. De eerste mensen stonden daar in de rij om kwart over acht, terwijl het goedkope uurtje om 11 uur begon.

Ook in Ommen is het druk. Er stonden zo'n zestig auto's rond negen uur in de rij. Verkeersregelaars zorgen dat regulier verkeer nog over de Coevorderweg kan: de verschillende richtingen kunnen om en om passeren. Maar dat levert nu al geruzie op. Mensen die er gewoon langs willen moeten wachten totdat de verkeersregelaar ze doorgang geeft. Maar daar heeft niet iedereen zin in, met geruzie tot gevolg.

Vanaf 10 uur wordt in Ommen getankt.

Volledig scherm Coevorderweg kleurt rood, een uurtje voor de Tinq-actie © Google maps

Want TinQ viert het 20-jarig bestaan, maar de brandstoforganisatie is natuurlijk niet helemaal gek: de actie duurt maar een uurtje. Daarna betaal je weer de prijzen van vandaag. Wel heeft Tinq de actie aangepast na de oploop in Kampen.

Verkeersregelaars

De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen in Kampen om te helpen bij het regelen van het verkeer. De gemeente Kampen was vooraf niet op de hoogte gesteld. TinQ heeft daarop aangegeven zelf meer verkeersregelaars in te zetten.

Volledig scherm De Coevorderweg in Ommen loopt vol met mensen die goedkoop willen tanken © 112 Hardenberg

Vandaag start de actie in Ommen tussen 10 en 11. Eerbeek is om 15 uur een uurtje aan de beurt. Overigens is niet alleen Euro95 te koop voor de prijzen van 20 jaar gelden, ook de andere brandstoffen: Diesel: 0,860, LPG: 0,418, SuperPlus98: 1,225

Volledig scherm Verkeerschaos bij de actie van Tinq Kampen om goedkoop te tanken maandagmorgen tussen 11 en 12. Prijzen waren van 20 jaar geleden. © Foto Freddy Schinkel