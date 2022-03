Tanken voor minder dan de helft? Duwen, trekken en toeteren in lange rij voor de pomp

UPDATETerwijl de adviesprijs voor een litertje Euro95 vandaag door de 2,50 euro dendert, viert TinQ feest. En daarom kun je vandaag bij het tankstation van TinQ Eerbeek, en eerder vandaag in Ommen, tanken voor 1,171. Een verschil van 1,33. Reken maar uit wat je wachttijd in de rij je oplevert. Een hoop emotie in ieder geval.

En buiten de wachtrij levert het je vertraging op, blijkt in Eerbeek. Daar stond file tussen Loenen en Gietelo met tien minuten vertraging. Maar nog even snel naar Eerbeek sjezen had sowieso geen nut meer. Ruim een uur voordat de actie startte om 15 uur gaven grote matrixborden in het dorp aan dat aansluiten geen zin meer had. Het aantal wachtenden dat zich al heeft aangesloten in een lange rij voor de pomp overtrof toen al het aantal dat een gelukje kon krijgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minstens 150 auto's hadden zich aangesloten en de eersten stonden er vanochtend vroeg al. Zoals een camperrijder uit Bennekom, die de kilometers naar Eerbeek voor lief neemt. De extra tientjes om straks op vakantie naar Noorwegen te kunnen wegen daar wel tegenop.

Lang wachten levert emoties op. Dus wordt er getoeterd en geroepen in de lange rij. Er worden geduwd en getrokken als een bestuurder van een blauw busje denkt dat hij zich er tussen kan wringen. Daarop rijdt hij in vliegende vaart weg om na het tankstation door beveiligers aangesproken te worden.

En bij de start om 15 uur, denkt een slimmerik als eerste er voor te duiken. Maar ook dat wordt niet getolereerd door de uren durende menigte én de politie. De grote mond die de chauffeur daarop geeft komt hem duur te staan: hij krijgt een boete.

Volledig scherm File in Eerbeek © Google maps

Bij een volle tank van 45 liter levert het de wachtenden een kleine zestig euro op. Snel verdiend, zou je zeggen. Maar er zijn meer mensen die een wachtrij er voor over hebben. In Kampen leverde dat maandag ook al een klein verkeersinfarct op. De eerste mensen stonden daar in de rij om kwart over acht, terwijl het goedkope uurtje om 11 uur begon.

Volledig scherm Tanken bij de TinQ in Ommen. © 112 Hardenberg

Ook in Ommen was het druk. Er stonden zo'n zestig auto's rond negen uur vanochtend in de rij, die aangroeide tot een kleine honderd wachtenden. Verkeersregelaars zorgden dat regulier verkeer nog over de Coevorderweg kon: de verschillende richtingen kunnen om en om passeren. De actie in Ommen is inmiddels afgelopen.

Volledig scherm Coevorderweg kleurt rood, een uurtje voor de Tinq-actie © Google maps

TinQ viert het 20-jarig bestaan, maar de brandstoforganisatie is natuurlijk niet helemaal gek: de actie duurt maar een uurtje. Daarna betaal je weer de prijzen van vandaag. Wel heeft Tinq de actie aangepast na de oploop in Kampen.

Volledig scherm De Coevorderweg in Ommen loopt vol met mensen die goedkoop willen tanken © 112 Hardenberg

Vandaag was de actie in Ommen tussen 10 en 11. Eerbeek was om 15 uur een uurtje aan de beurt. Overigens is niet alleen Euro95 te koop voor de prijzen van 20 jaar gelden, ook de andere brandstoffen: Diesel: 0,860, LPG: 0,418, SuperPlus98: 1,225

Volledig scherm Drukte voor de TinQ in Eerbeek. © Luciano de Graaf