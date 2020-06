Trajectcontrole tussen Brummen en Eerbeek: dag en nacht jacht op snelheidsduivels

Mantelzorg­zus­jes (15 en 16) uit Hall: ‘Ik hoop dat mama zich niet schuldig voelt, we doen het met liefde’

6 juni Voor de geboorte van Emma (16) en Sofie (15) Pieters uit Hall, kreeg hun moeder een auto-ongeluk. Zij hield daar hersenletsel aan over, waardoor ze weinig prikkels kan verdragen en snel moe is. Zelf zien de zusjes het niet zo, maar deze thuissituatie maakt hen jonge mantelzorgers. ,,Als mama overprikkeld is, moeten we vooral geen herrie en rommel maken.”