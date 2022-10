Traumaheli rukt uit voor persoon in greppel bij Brummen

Op een zonnige ochtend staat ineens zijn huis in brand: 87-jarige man uit Hall is huis kwijt

Een 87-jarige man uit Hall is zijn huis kwijt door een brand die ‘aan de buitenkant begon’. Hoe kan dat? Mogelijk is de brand veroorzaakt door een hovenier die onkruid aan het wegbranden was.

