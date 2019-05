‘Twee biertjes minder per maand’ voor gezinnen door mogelijke stijging OZB in Brummen

De gemeente Brummen maakt ingrijpende keuzes om financieel weer gezond te worden en dat gaan woningbezitters mogelijk flink merken. Zo is het college van b en w van plan om de onroerendezaakbelasting (OZB) fors te verhogen, met 13 à 14 procent. Dat is een van de maatregelen in de gisteren gepresenteerde Perspectiefnota 2020-2023, die voorziet in maatregelen die Brummen in 2020 1,2 miljoen euro moeten opleveren.

Dat moet gebeuren door bezuinigingen en het verhogen van inkomsten. Brummen wil onder andere de toeristenbelasting met 10 procent verhogen en dus ook de OZB fiks gaan opkrikken. Wethouder Peter Paul Steinweg, belast met financiën: ,,Dat laatste gaan de Brummense woningbezitters merken, maar overall kost dat een gemiddeld gezin niet meer dan twee biertjes per maand. Uit de uitkomsten van ons Inwonerspanel is gebleken dat een meerderheid wil dat Brummen zo snel mogelijk gezond wordt en dat zij daar ook zelf aan willen bijdragen.’’

Minima

Brummen wil gaan bezuinigen in voorzieningen voor minima. Zo worden de collectieve zorgverzekering en het Participatiebudget mogelijk afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet de Voorzieningenwijzer komen, een digitaal platform dat adviseert over allerlei regelingen waarvan minima gebruik kunnen maken. ,,Zo kunnen we minima structureel ondersteunen, bewuster maken en middels een-op-een gesprekken maatwerk leveren’’, zegt wethouder Jolanda Pierik, die het sociaal domein in haar portefeuille heeft. ,,Dat werkt beter dan steeds een greep te doen in een paar geldpotjes.’’

Subsidies

Brummen wil ook gaan snijden in subsidies voor sport, kunst en cultuur. Dat brengt mogelijk het voortbestaan van bibliotheekvestigingen en lokale omroep RTV Veluwestroom in gevaar. Ook stopzetting van de subsidie voor schoolsportdagen is een mogelijke bezuinigingsmaatregel.

Onderhoud wegen

Weggebruikers zullen vanaf volgend jaar mogelijk een tikje oncomfortabel door de gemeente Brummen tuffen. Het college is van zins om het mes te zetten in het groot onderhoud van wegen. Ook wil de gemeente vanaf volgend jaar geen afval meer opruimen bij evenementen. Daar moeten de organisatoren zelf voor gaan zorgen.

Speerpunten

Het bestemmingsplan Eerbeek en het Centrumplan Brummen blijven ondanks de bezuinigingen speerpunten voor het college. De helft van de opbrengst van de OZB-verhoging wordt gestopt in het plan om in Eerbeek allerlei (bouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. Brummen wil het Centrumplan buiten de begroting om gaan bekostigen, via een aparte grondexploitatie. Dat betekent dat toekomstige investeringen in het centrum van Brummen worden gefinancierd door de verkoop van gemeentelijke gronden in het plangebied.