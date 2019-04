Twee lichtgewonden en schade na felle brand in Eerbeek

Snel duidelijk­heid over proef met 60km tussen Eefde en Gorssel

6:00 Er komt vermoedelijk snel duidelijkheid over wat de proef met de verlaging van de snelheid tussen Gorssel en Eefde tot gevolg zal hebben. Tot eind vorige maand is er tussen beide dorpen op de provinciale weg N348 een proef geweest om de snelheid te verlagen van 80 naar 60 km per uur. In de eerste helft van de maand mei zal er hoogstwaarschijnlijk helderheid komen over wat de provincie Gelderland wil doen met de snelheid op dat wegtraject. Dit zei wethouder Eric-Jan de Haan (VVD) gisteravond op vragen van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Lochem tijdens het vragenhalfuurtje.