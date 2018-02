Uur van de waarheid breekt aan voor Eerbeek

Een gemeentehuis, multifunctioneel centrum en een woonwijk. Als de oorspronkelijke plannen waren uitgekomen dan had de stationsomgeving in Eerbeek en het Burgers-terrein er nu heel anders uitgezien. In werkelijkheid groeit er nu vooral onkruid op deze prominente locatie in het centrum van het dorp. Gaat het slot nu eindelijk van Eerbeek af, mag er weer gebouwd worden en zo ja hoe? Die vraagt ligt donderdagavond voor in de Brummense gemeenteraad.

Waar gaat het over?

Eerbeek zit al jaren op slot. Er wordt in en rond het centrum niet gebouwd. Allerlei terreinen liggen al jaren braak. Illustratief daarvoor is het Burgers-terrein, aan de rand van het centrum. Na de sloop van bedrijfspanden van het voormalige transportbedrijf in 2011/2012 heeft onkruid vrij spel. Een nieuw zogeheten bestemmingsplan, waar in staat op welke locatie er wat mag komen, moet de impasse doorbreken. Dat moet het bijvoorbeeld mogelijk maken om op het Burgers-terrein een logistiek centrum te huisvesten en woningen te bouwen op drie voormalige schoollocaties in het dorp. Maar ook sloop en nieuwbouw van huurwoningen in de wijk Eerbeekse Enk zijn hiervan afhankelijk, net als ruimte voor bedrijven om uit te breiden.

Maar er waren toch al allerlei plannen?

Eerbeek is al jaren onderwerp van gesprek. Talloze plannen zijn al de revue gepasseerd. Ooit was het bijvoorbeeld de bedoeling om het nieuwe gemeentehuis bij het VSM-station te bouwen, woningen op het Burgers-terrein en woningen en winkels aan de Loenenseweg. Van dat alles is niets terecht gekomen.

Waarom duurt het zo lang?

Industrie en wonen zijn in Eerbeek van oudsher innig met elkaar verstrengeld. Een aantal (papier)fabrieken staat midden in het dorp. Een paar jaar geleden bleek echter dat strengere wetgeving, vooral op het gebied van geur en geluid, er voor zorgt dat er allerlei beperkingen gelden. Dat zorgde voor een lastig te leggen puzzel. Woningen kunnen bijvoorbeeld niet meer zonder meer naast fabrieken worden gebouwd. Daarop lag de fundamentele vraag voor welke kant het op moet in Eerbeek.

En wat is het antwoord op die vraag?

Een balans tussen belangen van de (papier)industrie, het centrum en woongebieden. Dat beoogt de gemeente Brummen. Daartoe is de afgelopen jaren allerlei beleid gemaakt, onder meer op gebied van geur en geluid. Het uitgangspunt zorgt echter onherroepelijk voor botsende belangen. Neem het logistiek centrum op het Burgers-terrein, een wens van de industrie. Niet iedereen is gecharmeerd van de komst van een distributiecentrum aan de rand van het centrum, dat voor extra vrachtverkeer in en rond het dorp zorgt.