Vader van ontvoerde zoons uit Eerbeek kan met forse financiële steun naar rechtbank

Familibe­drijf Verrij Wonen in Brummen sluit na 147 jaar de deuren

10:17 Verrij Wonen in Brummen stopt ermee na 147 jaar. Het familiebedrijf twijfelt over de toekomst en heeft besloten zijn pand aan de Vulcanusweg 1 te verkopen. Er is reeds een koper gevonden. Verrij Wonen onstond in 1872 in Heinenoord en is sinds 1968 in Brummen gevestigd. het bedrijf heeft acht medewerkers.