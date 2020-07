Verdachte Antonius H. ontkent moord op vriendin Marjolein Bosch (35) uit Eerbeek

Dat bleek vanmiddag tijdens een pro formazitting bij de rechtbank in Zutphen. De advocaat van H. wilde dat zijn cliënt onmiddellijk op vrije voeten kwam, maar de rechter ging daar niet in mee. Hij blijft in ieder geval tot de volgende zitting in september vastzitten.

H. zelf doorbrak het stilzwijgen en legde onlangs tegenover de politie voor het eerst een verklaring af over de dood van Bosch. Zelf zegt H. in de rechtszaal: ,,Ik heb absoluut niets te maken met de dood van Marjolein.”

Bosch (toen 35) werd op 14 februari van dit jaar dood gevonden in haar woning aan de Bijenkorf in Eerbeek. Ze bleek te zijn geslagen, geschopt en gewurgd. Bosch liep daarbij een breuk in het strottenhoofd, een dubbele klaplong en gebroken ribben op.

H. direct aangehouden

Direct werd de 29-jarige Antonius H. aangehouden. Volgens het OM heeft de Rhedenaar haar opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd door haar te wurgen, te slaan en te schoppen. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang, stelde de officier van justitie in de rechtbank.

Zo moet de recherche nog een gesprek ontvangen tussen H. en de ambulancedienst dat is gevoerd rond de dood van Bosch. Ook moet het exacte tijdstip van overlijden nog worden vastgesteld.

‘Slachtoffer leed aan MS’

Zijn advocaat stelt dat H. een week voor de dood van Bosch ruzie had met haar. Daarbij heeft hij de Eerbeekse naar eigen zeggen geslagen op het bovenlichaam en getrapt op het onderlichaam. ,,Getuigen verklaarden dat Bosch snel blauwe plekken kreeg en leed aan de spierziekte MS”, zegt zijn advocaat.

Tot op heden zweeg H. over zijn rol bij de dood van Marjolein, waarmee hij een relatie had. Wat er precies is gebeurd in de woning is nog onduidelijk. Wel staat vast dat H. rond de dood in haar woning was.

De volgende zitting is op 15 september.

Verslaggever Sander Zurhake maakte de ochtend na het drama in Eerbeek onderstaande video: