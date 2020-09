Verdachte van gruwelijke moord op Marjolein Bosch uit Eerbeek twijfelt over psychisch onderzoek

Steun van Brummen voor unieke vrijplaats voor kinderen: ‘Ze bepalen hier helemaal zelf wat ze willen maken’

27 juli Maakplaats The Villa is sinds anderhalf jaar niet alleen een plek waar kinderen hondenhokken, schilderijen en mooie baksels maken, het is ook een plek waar ze hun hart luchten. Juist daarom stelt de gemeente Brummen nu bijna 20.000 euro beschikbaar, waardoor de kinderen zowel creatief als mentaal stappen vooruit kunnen zetten.