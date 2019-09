Vergeet Lowlands en Pinkpop: Free Village in Eerbeek was het eerste echte festival van ons land

Zwembadba­zen optimis­tisch over toekomst van 50 jaar oude zwembad De Boskoele in Gorssel

28 augustus Zwembad De Boskoele in Gorssel bestaat een halve eeuw. Het bad is in feite te groot en verouderd, maar het zwembadbestuur zegt er alles aan te doen om het zwemmen in de openlucht in Gorssel te behouden. Al is de kans groot dat het over een aantal jaren op een andere plek en op een veel kleinere locatie zal moeten.