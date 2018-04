Groot presenteerde woensdagavond in de Brummense raadszaal een coalitie die al sinds de uitslag van de raadsverkiezingen van 21 maart duidelijk zichtbaar in de lucht hangt. De lijsttrekkers Mame Douma (Lokaal Belang) en Peter-Paul Steinweg (VVD) spraken meteen op de verkiezingsavond al hun voorkeur uit voor de door Groot geadviseerde brede coalitie, die veertien van de negentien Brummense raadszetels zal bezetten. Lokaal Belang kwam die avond als grote winnaar uit de bus en zit tijdens de coalitieonderhandelingen aan het stuur.

Vreemd

Het kwam woensdagavond dan ook wat vreemd over toen Douma zei dat zijn fractie pas donderdag definitief de knoop doorhakt over Groots advies. ,,Vanwege omstandigheden waarop ik nu niet wil ingaan, hebben we als fractie nog geen exclusief 'beslismoment' kunnen beleggen voor het coalitieadvies. Die beslissing nemen we donderdag. Dan bepalen we ook wie de formateur wordt. Ik verwacht overigens geen grote problemen bij de coalitievorming. Wat mij betreft komen we er snel uit.''