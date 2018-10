Voorlopig geen extra afvalbakken in gemeente Brummen

Zwembad Rhiender­oord in Brummen eindigt als derde

10 oktober Rhienderoord Zwem & Sport Plezier uit Brummen is in de strijd om de ZwembadBranche Award op de derde plaats geëindigd. Het zwembad was genomineerd in de categorie ‘Zwembad van het jaar tot honderdduizend bezoekers per jaar’. De eerste plaats in deze klasse was voor Laco zwembad Oudenbosch.