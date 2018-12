Vrachtschip blijft hele nacht dwars over de IJssel bij Brummen liggen

Komst recreatie­hui­zen in buitenge­bied Lochem lijkt door te gaan

18 december De kans is groot dat er op 14 januari een meerderheid van de gemeenteraad Lochem instemt met een bestemmingsplanwijziging zodat er acht recreatie-eenheden kunnen komen aan de Schooldijk in Klein Dochteren bij Lochem. Toch willen de fracties van PvdA en D66 dat er in de raadsvergadering half januari nog over het onderwerp wordt gediscussieerd. Deze twee fracties zullen dan met wijzigingsvoorstellen of moties komen.