Vrouw (55) zwaargewond na val met fiets in Eerbeek

Bouw school Lorentzstraat van start

26 augustus De bouw van de scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat in Eerbeek kan van start. Alle juridische procedures die afgehandeld dienden te worden om de bouw mogelijk te maken zijn afgerond. Dat betekent dat de schop daadwerkelijk de grond in kan en de leerlingen naar verwachting met ingang van het schooljaar 2018/2019 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw. De eerste voorbereidende grondwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.