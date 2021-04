Vrouw uit Brummen valt van dak en moet onder begeleiding van trauma-arts naar ziekenhuis

Eerbeker ziet zelfgemaak­te schuur in vlammen opgaan en verliest zijn 14 kippen: ‘Dit is een drama’

7 maart Hij kwam er iedere dag. Het houten schuurtje, dat de gepensioneerde Willie Zwienenberg zelf in elkaar zette aan de Boerenstraat in Eerbeek, was zijn grootste hobby. Totdat hij het schuurtje zaterdagavond in vlammen zag opgaan. 14 kippen overleefden het niet. ,,Een drama, iets anders kan ik er niet van maken.”