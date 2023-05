Waarom ondernemer Rhodé uit Brummen in gesprek mocht met koningin Máxima: ‘Ik ben zakelijker geworden’

MET VIDEO Wéér inbraken in parkeerga­ra­ge in Apeldoorn, nu is militair één van de slachtof­fers

Voor de tweede week op rij hebben inbrekers toegeslagen in de parkeergarage van Q-Park aan de Roggestraat in Apeldoorn. Behalve politie, die de inbraken onderzoekt, is vanavond ook de marechaussee aanwezig om informatie uit een gestolen telefoon van een militair veilig te stellen.